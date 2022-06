Maxpesa abre vagas para motoristas carreteiros

Emprego | 01/06/2022

Carreta da Grupo Maxpesa - O grupo Maxpesa,empresa com mais de 25 anos deatuação no setor de transporte e movimentação de cargas especiais, abre vagas para motoristas carreteiros. As oportunidades são para profissionais que residem emItaguaí e Duque de Caxia